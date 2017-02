Gala Caldirola, candidata a reina de Viña: “Me gusta verme sexy para mi hombre”

¿Cómo han sido estos primeros días de campaña?

Muy intensos, porque es la primera vez que participo en algo así. Además, como me cayó del cielo, porque yo nunca busqué estar en esto y nunca busqué nada de todo lo que me ha ido pasando en el año, entonces yo creo que se potencia la intensidad. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Estoy muy contenta, porque siento que todo va bien y que todo está fluyendo de la mejor manera.

¿No te ha tocado sentir alguna mala onda? ¿Roces con alguna otra candidata?

No, al contrario. Me acerqué a saludar a Kika Silva justamente por lo mismo y me pareció súper simpática. Aparte, yo no me tomo esta competencia con rivalidad porque, como ya lo he dicho, es una oportunidad que me han dado y no es algo que yo he buscado, así que lo estoy disfrutando. Igual, siempre habrá gente a la que no le caiga bien, pero de momento no me lo han hecho saber.

¿Cómo te estás preparando para el piscinazo?

Quiero hacer algo distinto, una propuesta innovadora. Yo sé que se trata de piel, así que voy a ser sensual y me voy a mostrar evidentemente. Pero como esa faceta de mí ya la han conocido antes en la “vedetón”, entonces quiero enfocar el piscinazo en algo un poco más creativo, para que no sea solo ver y ya. Quiero que tenga un poco de arte, por así decirlo. Quiero interpretar una historia. Ya la veréis.

Tienes altas expectativas, por lo tanto...

Sí, el piscinazo promete. Yo creo que es algo que nunca se ha visto y además voy a intentar ponerle todo el show posible. Si gano, ¡genial! y si no, os vais a perder.

¿Quién te acompaña en esta experiencia?

Me acompaña todo mi canal, La Red, mi programa “Así Somos” y por supuesto Suro Solar que va de la mano conmigo a todas partes y me ayuda en todo. También está “Guaguito”, que es mi generalísimo y claro, mi pololo, mi familia y mis amigos. La verdad es que mucha gente, porque no solo conocidos, también el público de Chile. He visto gente con pancartas con “Gala Reina de Viña”, así que que para mí ya he ganado. Me pongan la corona o no, me siento una ganadora.

Pero tu pareja y familiares, ¿no pudieron estar aquí contigo?

Por distintas razones, no. Pero a las personas que amas las llevas en el corazón y son un apoyo, un amor incondicional. Incluso, a veces sientes más el apoyo de alguien que no está, que de toda la gente que te rodea y que no conoces tanto. Finalmente, lo importante es saber que están ahí para ti.

Y en tu camino al reinado, ¿quiénes te están ayudando en materia de looks, vestuario y maquillaje?

Las joyas para todos estos días me las ha dado Joyas Barón, el maquillaje por supuesto es de Mac, que me encanta, la ropa deportiva es de Everlast, y mi peluquero y asesor de imagen, que también es mi amigo, se llama Jean Bohus. Todos ellos conforman mi equipo fiel.

“Cuando estoy en una relación, voy con todo”

¿Qué es lo primero en que te fijas de un hombre?

Siendo súper honesta, mis tres parejas anteriores a la actual han sido personas muy lindas de físico aparentemente y reconozco que siempre fui mucho de fijarme en las primeras atracciones, en el primer feeling. Sin embargo, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que eso era lo que menos importaba y ahora en lo que más me fijo, es en cómo me hacen sentir, en cómo soy yo cuando estoy con esa persona. Me fijo en que sea un hombre que me potencie y que me quiera, pero que me quiera tal como soy. Que me apoye en lo que yo hago, que sea cariñoso, respetuoso, que tenga intereses, que sea ambicioso... Sé que pido mucho, pero me fijo sobre todo en eso. En el carácter, en cómo me hacen sentir.

¿Y cómo eres tú cuando te enamoras?

-Muy entregada. Yo cuando estoy sola no tengo ningún tipo de tabúes, soy open mind y estoy centrada en mi trabajo y en mis cosas. Pero cuando estoy en una relación, aunque por circunstancias por ejemplo ahora no pueda estar con mi pareja, en mi corazón él es mi prioridad. Yo cuando estoy con alguien y amo, amo con todo. O sea, no tengo medida y especialmente en este caso, la verdad es que reconozco que me he proyectado más que nunca. Es como que no me importa la distancia, no me importan las complicaciones, no me importan las terceras personas, etcétera. Yo cuando estoy en una relación, voy con todo.

¿Prefieres sorprender o que te sorprendan?

Yo soy muy detallista, así que a mí me gusta preparar sorpresas, tener detalles y me encanta cuidar a la persona que tengo a mi lado. Por ejemplo, en vez de salir a comer, a mí me gusta cuando se dan los momentos y las instancias para estar en casa y prepararle yo la cena. Es que soy un poco mamá. Me fascina despertarme y prepararle el desayuno, saber qué es lo que le gusta comer y aprender a hacerlo, cosas así. Me gusta cuidar a la pareja. Yo creo que yo sería una buena mamá.

¿Te gustaría tener hijos?

-Sí, me encantaría ser mamá, pero no todavía porque tengo muchos sueños. Como soy muy ambiciosa con mi trabajo, primero quiero cumplir todos mis objetivos y mis metas. Pero sí, sueño algún día con ser madre.

Y en el plano más íntimo, ¿cómo te gusta seducir?

Yo soy fanática de la lencería, por ejemplo. Tengo mil bodies, distintos conjuntitos y en ese sentido me gusta cuidarme para mi hombre. Que siempre me vea sexy cuando esté con él. Y los perfumes también me fascinan para seducir. Me encantaba y toda la vida usé el Fantasy, de Britney Spears, porque es muy dulce, pero ahora el que más estoy usando es el Sì, de Giorgio Armani.

¿Eres de las que piensa que en la guerra del amor todo vale?

Todo vale mientras sea positivo, porque yo no soy de las que perdonan errores. Yo soy muy transparente, súper honesta y siempre voy de frente, por lo que me gusta que conmigo sean de la misma forma. Pero todo vale si se trata de locuras, de viajes y de todo lo necesario para estar con esa persona. Es que a mí me encantan las relaciones apasionadas y además, como se dice por ahí, por amor se hacen grandes locuras.