Vocalista de Jarabe de Palo: "No he vuelto a preguntar cuánto tiempo de vida me queda, no me importa saberlo"

En entrevista con XL Semanal, Pau Donés, el cantante de la banda Jarabe de Palo dio a conocer la crítica condición de salud en la que se encuentra, luego de ser operado por tercera vez, de tres tumores en el intestino, producto del cáncer que le fue diagnosticado en julio de 2015.

Sobre el diagnóstico, Donés dijo que "¡pues ya son 20! y yo quiero ser uno de esos. No te cortes, pregúntame a saco... ¿y si se me reproduce qué?, pues chapa y pintura. Y si me voy ¿qué?, ¡Pues a otra cosa mariposa!".

"A mi también me gustaría no pensar en el cáncer, ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida, porque no me importa saberlo" dijo el artista español.

Donés sostuvo además que "para mí el cáncer es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso me va a matar, yo sé que el cáncer me va a matar un día y, cuando eso pase, ya está, pero mientras esté vivo, me interesa muy poco".

De todas formas, el artista tiene programada una gira entre el 3 de mayo y el 16 de junio con 16 conciertos programados, de acuerdo a lo que reveló en la conversación.