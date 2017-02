Ricky Martin anunció boda de tres días para junio en Nueva York

Ricky Martin (45) se casará el próximo mes de junio con su novio Jwan Yosef (32), a quien le pidió matrimonio a fines del año pasado. El cantante ya tiene lista la fecha en junio y el lugar donde se realizará la boda en Nueva York.

En entrevista con la radio Sirius XM, el puertorriqueño dijo que piensa hacer mucho ruido en su boda y que durará tres días: "Será lo grande", dijo.

El matrimonio ya estaba anunciado cuando Ricky Martin lo contó en el programa Ellen DeGeneres. Fue él quien le pidió matrimonio a su novio sueco-sirio.

"Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsa de terciopelo, y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije:'¡Tengo algo para ti!'. Él me preguntó qué era, y entonces ya le dije: 'Quiero pasar el resto de mi vida contigo'. '¿Pero cuál es la pregunta?', me dijo, y entonces ya le pregunté: '¿Te quieres casar conmigo?'", dijo ese entonces en el programa estadounidense.

En otra entrevista también relató cómo había conocido al pintor Jwan Yosef y nadie pensó que había sido por una red social. Después de contactarlo por una obra de arte que le interesó, esperó meses para conocerlo, aunque en esa oportunidad aún no habían ningún interés amoroso todavía.

"Buscaba nuevas obras de arte en Instagram. De repente vi una hermosa pieza de arte y dije: '¡Epa, qué cool! ¿De quién es esto? (...) después llegó el flechazo", recordó.