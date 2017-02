Pampita confesó que durante su relación con Benjamín Vicuña dejó de lado su carrera

16:23 La modelo argentina habló de su gran presente y del vínculo que la une con su ex pareja, el que se basa en el cuidado de sus hijos. "No hay otra opción que llevarse bien", dijo.

La modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain habló de su gran presente tras su separación con el actor chileno Benjamín Vicuña, que la tiene llena de actividades que, según ella, había postergado durante sus 10 años de relación.

En una entrevista con la revista ¡Hola! Chile, la trasandina, que terminó con el nacional tras el escándalo de infidelidad con Eugenia "China" Suárez, que ahora volverá a la actuación, algo que dejó de lado durante la relación.

"Tengo propuestas de ficción, que es una responsabilidad más grande por los horarios y es algo que tengo pendiente hace muchos años. Tengo ofertas en cine, que me encantan y ya dije que sí. De hecho me estoy preparando con un coach y todo. Soy muy minuciosa. Hace un montón que quiero actuar, pero durante diez años estuve teniendo cuatro hijos y acompañando a mi pareja por todo el mundo, entonces no era factible tomar un compromiso así", expresó.

Ardohain, quien actualmente pololea con el tenista Juan "Pico" Mónaco, también habló de su vínculo actual con Vicuña, el que se basa principalmente en el cuidado de sus hijos.

"Estamos criando a tres hijos, tenemos una hija en el cielo, así es que somos familia. No hay opción, hay que llevarse bien, tratarse con respeto, seremos familia para siempre… ¡Si Benicio es un bebé! ¡Imaginate! Entonces hay que estar todo el tiempo conversando, decidiendo cosas sobre la educación, los permisos, los límites… juntos. De verdad que no hay opción de llevarse mal. Sí o sí debemos tener una buena comunicación, mucho respeto y cariño", señaló.