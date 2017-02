Loreto Aravena pidió respeto tras denunciar a su ex marido por violencia intrafamiliar

16:58 La actriz informó que no hay una orden de alejamiento contra Juan Pablo Ternicier ni rondas de carabineros por su casa.

La actriz chilena Loreto Aravena, pidió respeto luego de que se conociera el difícil momento familiar que atraviesa: la protagonista de "Preciosas" denunció a su marido, Juan Pablo Ternicier por violencia intrafamiliar

"Con mi ex marido compartimos la crianza de nuestra hija en paz y armonía. No hay ordenes de alejamiento ni rondas de carabineros. Les pido respeto por mi familia y mi decisión de no ahondar en temas íntimos", escribió en su cuenta de Instagram.

Según publicó La Cuarta hoy, el 3 de junio del año pasado, Aravena concurrió a la 33° Comisaría de Ñuñoa. En el parte policial quedó escrito que "la denunciante sería víctima de violencia psicológica de parte de su ex cónyuge hace 1 año a la fecha, con frecuencia mensual, señalando que cree que el denunciado la agredirá si sabe de la presente denuncia”.

El hecho habría sucedido a dos meses de que la pareja se separara, momento en el que ella le pidió explicaciones por un televisor dañado y él la habría comenzado a insultar "menoscabándola en su calidad de mujer y madre, razón por la que realiza la presente denuncia”. Según la publicación, el juzgado correspondiente habría ordenado la cautelar de alejamiento en favor de Loreto, cuestión que ella desmintió.Este año la actriz grabará la teleserie "Soltera otra vez 3".