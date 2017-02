Felipe Bianchi criticó a Chiqui Aguayo: "No todos los chilenos son ordinarios como tú"

18:04 El periodista habló sobre la rutina de la comediante en su programa radial y fue tajante. "Me parece que el show fue malo. Transformar eso en una defensa y decir 'se volvieron locos porque dije garabatos', no", agregó.

Después de la presentación de "Chiqui" Aguayo en la Quinta Vergara, las críticas que la calificaron como una ordinaria se dejaron sentir de inmediato en redes sociales. La comediante, que triunfo de igual manera sobre el escenario de Viña 2017, se defendió y dijo que su habla coloquial representaba a todos los chilenos y en todas las clases sociales.

Pero ese argumento fue el que más molesto al periodista deportivo, Felipe Bianchi, quien criticó en su programa radial a la ex Club de la Comedia.

“No todos los chilenos son como Chiqui Aguayo. No todos son así, no todos son ordinarios, no todos hablan así”, concluyó Bianchi.

Agregó que en su casa, sus padres o abuelos nunca se agarraron a "chuchadas" y que así tampoco lo hacen en muchos hogares de Chile. "Me parece que el show fue malo, así de simple. Transformar eso en una defensa y decir 'se volvieron locos porque dije garabatos', no. El show simplemente fue malo", indicó el periodista.

Por último, también dijo que así como ella se burló de Francisca Silva o Carolina de Moras por su altura y por ser rubias, "hay gente a la que tú le extrañas también porque no eres el común de la gente con la que uno se rodea. Los chilenos somos muy variados”, finalizó.