Chiqui Aguayo confesó que la broma dirigida a Humberto Sichel era para Julio César

19:30 La comediante estuvo en "Fiebre de Viña" y dijo que la parte donde bromeó respecto al tamaño del miembro del periodista, era para el otro rostro de Chilevisión, pero este último no estaba en la Quinta Vergara en ese momento.

Daniela Chiqui Aguayo estuvo esta tarde en el programa "Fiebre de Viña" de Chilevisión para evaluar su paso por la Quinta Vergara y confesó que la broma sobre el tamaño del pene que le hizo al periodista Humerto Sichel no era realmente para él. Así no estaba indicado en el guión y tuvo que improvisar rápidamente

La exClub de la Comedia decidió transparentar aún más su rituna luego que los panelistas la incitaran a hacerlo. "La verdad es que esta broma era para Julio César (Rodríguez), estaba concertado así en el guión que pasó por cuatro filtros antes que me subiera al escenario. A ver, convengamos que no fui tan literal, dije 'a mi me contaron', lo que pasa es que yo había compartido con Laurita (actual pareja de Julio César) entonces tenía información privilegiada y podía bromear con eso", dijo la comediante.

Y justamente al momento de su presentación, el exesposo de Francisca García Huidobro no estaba ocupando el asiento que debía tener en la Quinta Vergara junto a su acompañante.

"Ahí tuve que improvisar, miré y dije 'Felipe Vidal' mm no, tiene cara de que no, al lado estaban los Power Peralta, que también les tire una talla que estaba concertada en el guión y vi a Sichel...", precisó.

Y en ese momento la Chiqui Aguayo lanzó la incómoda broma al periodista de Chilevisión por el tamaño de su pene. “De varias fuentes me contaron que lo tenía más pequeño, no lo voy a humillar en público, voy a empatizar con usted. ¿Qué pachó?”, mientras la cámara enfocaba al rostro de CHV Noticias.

De todas maneras, Pamela Jiles bromeó en el panel y le dijo a la humorista que respecto a esa broma, "estaba bien mal dateada". El mismo periodista tampoco se molestó, de hecho dijo que su rutina le "pareció la raja (...) me reí todo el rato".

Pese a las críticas, la ganadora de las dos gaviotas en la segunda noche del Festival de Viña 2017 está feliz y así lo demostró en pantalla, "había tenido tanto tiempo para fantasear con lo que podía pasar, pero ni en mis mejores sueños me imaginé lo que pasó anoche (...) cuando me bajé del escenario me sentía más alta que Carola de Moras", bromeó.

Agregó que está disfrutando la polémica que ha generado la rutina, "hoy se ha hablado de la vagina todo el día", dijo la Chiqui y también aprovechó de agradecer al director de certamen, Álex Hernández, por haberla dejado ser tal cual es. "Yo hice humor después de la medianoche y no estoy educando a nadie".