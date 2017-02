Maluma le regaló su toalla a la panelista Nataly Chilet: "Tiene un olor delicioso"

La ex Miss Chile y panelista del programa Intrusos, Nataly Chilet, no podría estar más feliz. Desde el escenario el cantante Maluma le regló a ella su toalla en medio de su presentación en la Quinta Vergara.

El cantante de la polémica canción "Cuatro babys" estaba entonando "Carnaval" cuando miró a la modelo y le hizo este particular regalo, la toalla negra usada en la presentación. "Yo pensé que quizás estaba mirando a la de atrás, porque siempre pasa en los conciertos, pero no, ¡estas vez me estaba mirando a mi! (...) tiene un olor delicioso, huele riquísimo", dijo Chilet.

Y agregó, "lamentablemente después no me pasó a buscar, como Luis Miguel que pasa la rosa y después pasa con su equipo de asesores", declaró entre risas.