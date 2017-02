El lado fashionista de Juan Pablo Queraltó

Mientras nos muestra sus prendas de vestir, accesorios y zapatillas, Juan Pablo Queraltó reconoce que es un “adicto” a la ropa y los accesorios. En su suite del hotel Ankara de Viña del Mar tiene un colgador con todas sus camisas, pantalones y poleras.

“Aunque uno viene por una semana al festival, siempre traigo mas ropa por si acaso y depende también de los tonos o colores que uno quiere vestir. Y esta vez decidí traer pocos pares de zapatillas, todos saben son me encantan, pero ahora solo traje unos cinco pares”, cuenta el panelista de Bienvenidos.

También nos confiesa que debe tener al menos unos cincuenta anteojos de sol. Y que cada cierto tiempo, le gusta regalar algunos a sus amigos. Además, les fascinan los relojes, pero en estos días luce uno de color negro deportivo que para él es muy especial, porque se lo regaló su novia Francisca Sfeir, con quien se casará el próximo 25 de marzo.

Cuando le consultamos su gusto por las camisas, Queraltó nos contó una anécdota que le pasó durante un viaje a Buenos Aires que hizo con su novia. “Estábamos de vacaciones con Fran, cuando a mí se me ocurrió darme un gustito. Quería comprarme unas camisas en la tienda El Burgues. Elegí varias y unos pantalones de gamuza negro, pero cuando llegué a pagar la cuenta, me dijeron que eran casi 2 millones de pesos. Pensé que la señorita que me atendía se había equivocado. Así que al final solo elegí algunas y el pantalón, pero de todas formas me salió bastante caro y la pagué en varias cuotas precio contado”, relata mientras se ríe recordando ese momento.

Tanto es su gusto por la ropa que en su departamento decidió remodelar un dormitorio como walk in closet para tener todo bien ordenado y por color. “Soy un poco obsesivo con el orden, tengo todo en su lugar. Hay un lugar para los zapatos de vestir, los trajes que me ha hecho Sergio Arias, las camisas, poleras y un espacio para las zapatillas. Además, los anteojos de sol y relojes los guardo en unos cajones”, dice.