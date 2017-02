Animador que se equivocó en el Miss Universo bromeó con el fallo en los Oscar: "¿De qué me perdí?"

El animador Steve Harvey, quien en la presentación de Miss Universo de 2015 dio errónamente por ganadora a la concursante de Colombia, cuando la verdadera triunfadora era Miss Filipinas, se refirió al error de anoche en la ceremonia de entrega de los premios Oscar.

Anoche, los actores y encargados de entregar el premio a la mejor película, Faye Dunaway y Warren Beatty, anunciaron como la ganadora a la mejor película a "La la land", cuando en realidad el premio fue para "Luz de luna".

Harvey, por medio de su cuenta de Twitter bromeó con el yerro en los Oscar y con su propio error hace dos años en el concurso de belleza.

"Buenos días. Anoche me dormí temprano. ¿De qué me perdí?" escribió el animador en Twitter.

Good morning everybody! Went to sleep early last night. So... what I miss? #Oscars

Harvey también aludió a Warren Beatty y posteó "Llámame Warren Beatty, puedo ayudarte a superar esto".

Call me Warren Beatty. I can help you get through this! #Oscars