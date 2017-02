Angie Jibaja inició tratamiento psiquiátrico en su paso por "Doble Tentación"

La actriz peruana Angie Jibaja está viviendo un complicado momento personal en medio de su encierro en el reality "Doble Tentación" de Mega, el que la llevó a encontrarse con un psiquiatra e iniciar un tratamiento para ayudarla.

La integrante del elenco de la teleserie "El Camionero" ha vivido dificultades al interior del espacio televisivo, la que están marcadas por los celos que siente por los coqueteos entre su novio, Felipe Lasso, con la ecuatoriana Ámbar Montenegro.

En una entrevista publicada por La Cuarta , Jibaja reconoció que algunos de sus traumas vinculados con el comportamiento del padre de sus hijos y el abandono de su propio padre, además de las adicciones de su pasado, la afectaron.

"Ahora por suerte el reality me dio la oportunidad de conocer un psiquiatra que me ayuda. Entonces inicié un tratamiento y estoy empezando a sentirme más entera y a sacarme esa mochila que no me pude sacar en tantos años", señaló.

Por el comportamiento que muestra en pantalla, la actriz afirmó que "no soy una celópata como han dicho, es sólo que me desbordé y yo misma no me podía reconocer. Quiero quedarme aquí para levantarme y probarle a la gente que uno se puede recuperar de cualquier cosa y volver a salir adelante".

Por la contención que ha recibido de sus propios compañeros de encierro, Jibaja afirmó que es cercana a Oriana, July, Luis y Silvina. Sobre su relación con Lasso, afirmó que espera mejorar las cosas pese a la inquietante presencia de Montenegro. "Siento que tenemos mucho por delante, somos muy partners", sentenció.