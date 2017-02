Belén Mora defendió a "Morandé con Compañía": "El Kike no es una persona asquerosa"

La actriz Belén Mora defendió al programa "Morandé con Compañía" y a Kike Morandé, esto luego que la comediante Paloma Salas los cuestionara luego del paso de Rodrigo Villegas en Viña del Mar.

En las redes sociales, la también conocida como "Pobre Cabra" había dicho que tras su exitoso show en la Quinta Vergara, el humorista no merecía estar en el espacio de Mega.

Ante esta críticas de Salas, quien ha calificado el programa de Morandé de "asqueroso", Mora respondió, afirmando que el estelar "no merece ser tratado así".

"De ahí comenzó una discusión y le pregunté a ella qué era lo que no le gustaba sobre el programa, y me dijo que 'todo', y que encontraba al Kike 'asqueroso'", señaló Mora al programa Intrusos

La actriz dijo que la visión de Salas le parecía "poco objetiva, sobre todo en tiempos que estamos luchando por igualdad y respeto". "Me parece poco consecuente tratar a una persona de 'asquerosa', es una denostación fuerte y por supuesto me interesan lo que opinen del Kike, porque independiente que sea mi jefe y que yo trabaje con él, no es una persona asquerosa y no merece ser tratado así", agregó.

Tras esto, Belén afirmó que "me interesaba la opinión de Paloma, porque a Paloma la encuentro muy talentosa. De hecho yo le puse en Twitter que la iba a ver hace cinco años más o menos a Guardia Vieja, cuando ella hacía stand-up con la Jani Dueñas y la encontraba genial".

La integrante de "El muro" también criticó el "doble discurso" en los ataques hacia Morandé. "Ella tiene todo el derecho en pensar en eso, pero si la trataran de 'asquerosa' me imagino que también alegaría".