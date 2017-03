Disney mostró el primer beso homosexual en una serie animada

10:14 Apareció de forma secundaria en "Star vs The Forces of Evil", cuando el público de un concierto se besaba en medio de una canción romántica.

Disney decidió mostrar por primera vez un beso entre personas del mismo sexo en una de sus caricaturas.

Apareció de forma secundaria en la serie animada, "Star vs The Forces of Evil", en el episodio "Just Friends" del 23 de febrero.

Allí, en el contexto de un concierto, el público se comienza a besar en medio de una canción romántica. Entre la multitud, dos hombres también lo hacen. Luego en un plano más abierto, aparecen dos mujeres besándose también.

Medios estadounidenses lo han considerado como el primer paso de la empresa respecto al reconocimiento de las relaciones del mismo sexo en la sociedad.