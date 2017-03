Así se ve Brad Pitt en la nueva película de Netflix: War Machine

Netflix liberó las primeras imágenes de Brad Pitt en la nueva película que la firma estrenará el 26 de mayo, War Machine.

Esta se inspiró en el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del periodista Michael Hastings, que cuenta la historia, real, del carismático y exitoso general Stanley A. McChrystal, quien se lució en Afganistán, pero tuvo que salir por la puerta trasera del Ejército luego de que criticara al gobierno central en una entrevista con la revista Rolling Stone.

Netflix adelantó que se trata de un "absurdo y bastante oscuro" relato sobre la guerra.

También actúan Emory Cohen, Topher Grace, Anthony Michael Hall, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Meg Tilly, Tilda Swinton, y Sir Ben Kingsley. La dirigió David Michôd (Animal Kingdom).