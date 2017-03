Chiqui Aguayo: "Una mujer machista es casi inaceptable"

La humorista Daniela Chiqui Aguayo se refirió en conversación con el diario La Cuarta, a la polémica que aún genera su rutina en el festival de Viña del Mar y a los 78 reclamos contra su presentación que fueron presentados en el Consejo Nacional de Televisión.

Aguayo dijo que "sería interesante que les hicieran un seguimiento y vieran cuántas llegan a alguna parte" y también se refirió al hecho de que el 72% de las denuncias fueran interpuestas por hombres. "Encuentro que hay machismo en hombres y mujeres igual. Me he dado cuenta en este tiempo que no es exclusivo de los hombres".

En esa línea, la humorista dijo que "de alguna manera" le molesta el machismo en las mujeres. "De los hombres no lo comparto, pero puedo llegar a entenderlo. Pero una mujer machista me molesta mucho, lo encuentro casi inaceptable".

"De alguna manera encuentro bueno que la gente alegue. Mejor que hagan la denuncia en el Consejo a que empiecen a tuitear, es una muestra de educación cívica".