Pedro Ruminot entró a estudiar Derecho

El humorista Pedro Ruminot comenzó a sacar a flote su lado más serio ayer, cuando fue su primer día de Derecho.

El ex "Club de la Comedia", entró a esa carrera en la Universidad Finis Terrae, pues era un anhelo de joven.

"Siempre había tenido ganas, pero nunca había tenido plata. Cuando era chico, a los 18 o 19 años, no tenía un peso. Tenía esta espina clavada por mí y por mi mamá, que siempre se esforzó tanto", contó a Las Ultimas Noticias Así fue que el año pasado dio la PSU y sin prepararse, sacó 700 puntos en Historia, 680 en Lenguaje y unos 550 en Matemáticas.Antes, por problemas económicos sólo había llegado a tercer año de Comunicación Audiovisual. Ahora planea estudiar de día y trabajar en sus shows de noche."Siempre es bueno tener un respaldo y hacer otra cosa porque capaz que a los 50 años ya nadie me contrate. Es una meta autoimpuesta y también sirve tener un cartón universitario. Me gusta la idea de trabajar en esto me veo como abogado, sería súper bueno".