Javiera Contador: "¡Qué te importa como se vista la gente!"

La actriz Javiera Contador (“Alma”, “Casado con Hijos”) abandonó el matinal “Muy buenos días” para dedicarle más tiempo a la actuación. Sin embargo su paso por TVN y también por el matinal de Mega , le dejó una consecuencia con la que hasta el día de hoy le pena: la fama de que se viste mal En conversación con radio Cooperativa , se quejó de que ese no es tema para los hombres y que Chile ya cambió: “Como se vista la gente, ¡qué te importa!”.Contador explicó que las críticas comenzaron hace unos seis años, cuando comenzó en el matinal de Mega , y “ya han pasado varios años y Chile ha cambiado también. Yo creo que molestar a alguien por cómo se viste… Además seamos honestos. Esto le pasa sólo a las mujeres, a los hombres no le dicen nada”. Llegó al punto en que estando en una multitienda se le acercó una señora que le dijo que ella la podía “asesorar con la cosa de la moda”. No tenía una tienda ni era experta en el tema, pero aun así le ofreció ayuda porque sus hijos consideraban “'que tenía muy buen gusto'. Un amor la señora y yo le respondí: ‘sí , me encantaría’ . Me ha pasado 80 mil veces”, relató.Sobre su salida de TVN, contó que fue en buena lid. El matinal se iba a reformular de nuevo y ella no estaba dispuesta a empezar de nuevo de cero, pues en paralelo actuaba y le dedicaba tiempo a sus dos hijos . “Fue menos visible que el matinal, pero a mí el año pasado me fue muy bien actuando y soy muy feliz actuando. Entonces haciendo las dos cosas (…) había que elegir”.