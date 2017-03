Jimmy Kimmel contó la broma que no pudo hacer por culpa del error en los Oscar

Jimmy Kimmel fue el anfitrión de la 89 entrega de los Premios Oscar y durante toda la transmisión mantuvo una tensión cómica con el actor Matt Damon. Claro, lo molesta cada vez que puede en su programa, así que al tenerlo en tan magno evento, no podía ser de otra forma.

Por eso ambos tenían ideada una broma luego de que anunciaran la mejor película, pero no pudieron llevarla a cabo porque se confundieron los sobres de los ganadores y el papelón se tomó la escena.

¿Qué iba a hacer? Asumiendo que Manchester by the sea (película donde Damon es productor), no iba a ganar, Kimmel se iba a sentar al lado de Damon y lo enfocarían en un plano cerrado mientras alababa a los ganadores: “Bueno, es increíble. Tú sabes que Casey ganó y Kenneth ganó. Sólo hay una persona que no ganó esta moche ¡y eres tú!”, le iba a decir mientras el plano se abría y lo mostraba junto al actor.

Pero mientras veían el enredo que se generó en el escenario, ambos quedaron estupefactos. Matt lo comprendió primero cuando vio subir al encargado del plató. “Me dijo, ‘creo que anunciaron la película equivocada’. ‘¿Qué?’, le respondí y le dije que mejor tenía que ir allí. ‘Sí, sería lo mejor’”, concordaron.

Eso sí, Kimmel comprendió que no era momento de bromas así que prefirió dejarlas hasta ahí, comentó en The Bill Simmons Podcast.

Al día siguiente el animador contó en su show que "ahí estaba yo, parado como un idiota, sintiéndome muy mal por estos chicos (los productores de La La Land). Pero también estaba haciendo lo posible por no reírme (...) Sin importar la confusión, Matt Damon perdió".