Alberto Plaza se enfrentó a Pamela Jiles: "En su mente habita la idea de que el conflicto produce éxito"

17:31 El cantante respondió en vivo a la periodista sus cuestionamientos hacia su figura. "No soy facho. He sido históricamente, absolutamente opositor al gobierno de Pinochet", afirmó.

El cantante Alberto Plaza se enfrentó en vivo y en pleno matinal a la periodista Pamela Jiles, quien lo calificó como el "vocero oficial del conservadurismo" tras sus críticas por las groserías en el humor del último Festival de Viña del Mar.

La panelista de "Primer Plano", que fue invitada al programa "Bienvenidos" de Canal 13, analizó la figura del artista residente en Estados Unidos, afirmando que antes de su polémica con los humoristas en Viña era alguien "del cual no habíamos escuchado nada desde hace 40 años".

"Yo creo que Alberto Plaza por una parte gana porque sale de su tumba. En términos comunicacionales tiene una presencia inesperada, que es un poco lo mismo que pasa con Checho Hirane. Es impensado. Un señor que está ahí tranquilo, nostálgico de las Fuerzas Armadas. De repente todos queremos a Checho Hirane", expresó, en un diálogo que fue consignado por Glamorama

El cantante, que se comunicó con el matinal vía Skype, respondió a estas palabras, desmintiendo que sus críticas a las rutinas festivaleras tengan un sentido político.

"Pamela hace una elaboración de un concepto basado en una posición política que es un dato falso. Yo no soy de derecha, yo estoy totalmente en contra de Pinochet, los que me conocen pueden dar fe de ello. Yo participé en actividades, incluso en campañas de Michelle Bachelet. Yo voté el no, voté por el gobierno del Presidente Aylwin, del Presidente Frei, del Presidente Lagos y de la Presidenta Bachelet. O sea, yo nunca he sido de derecha, por lo tanto se instaló un dato que es falso", dijo.

Tras esto, Plaza agregó que "a gente me dice facho. Yo no alcanzo a distinguir de una actitud más fascista, eliminar al otro, bórrarlo del mapa porque piensa distinto. La gente me odia por el hecho de ser facho, cosa que no soy. Lo aclaro públicamente porque ya se está instalando como un dato verdadero y es un dato falso. Yo he sido históricamente, absolutamente opositor al gobierno de Pinochet. Los que me conocen lo saben, pregúntenle a los que me conocen. Por ejemplo, le podrían preguntar a mi ex suegro, Belisario Velasco. Ellos saben perfectamente cuál es mi pensamiento político".

"En la mente de gente como Pamela, habita la idea de que el conflicto produce éxito, habita la idea de que una persona podría lograr beneficiarte por el hecho de ser conflictivo, por el hecho de poner una cosa polémica que te vaya a traer mucho ataque. Esa dinámica de pensamiento en nuestra sociedad está proliferando tanto y la gente sale a reclamar y alegar para tener notoriedad, para que le vaya bien", sentenció el artista.