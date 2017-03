Ricky Martin confesó que John Travolta "lo ayudó" a descubrir que era gay

El cantante Ricky Martin contó cómo el actor John Travolta lo ayudó a descubrir su homosexualidad.

En el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", el boricua accedió a responder algunas preguntas del público y una de ellas fue cuál había sido su primer amor platónico.

"Me estás haciendo viajar en el tiempo, hasta Fiebre de Sábado por la Noche, con John Travolta", dijo.

"Recuerdo esa escena en la que se levanta, en ropa interior negra, se sienta y comienza a 'acomodarse' todo... ¡Vi esa película como ocho veces y no sabía por qué!", bromeó el artista.

Ricky Martin anunció en noviembre pasado que contraerá matrimonio con su pareja, el artista de origen sirio Jwan Yosef.