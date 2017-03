Manu González se despidió del Mucho Gusto y Karen no apareció

Hoy sería el último día de Karen Bejarano y Manu González en Mucho Gusto luego de que se supiera que fueron desvinculados del matinal, pero no de Mega.

Al español le hicieron una sentida despedida (que sacó de sus casillas al ex notero Alvaro Sanhueza por Twitter), pero de Bejarano no se supo. No apareció.

Tampoco por redes sociales, donde pese a que es muy activa, no tuitea desde ayer. Allí ha agradecido el apoyo de sus seguidores.

Que linda! Gracias por la honestidad pero sobre todo por ser buena gente ?? no se ve mucho de esos valores en estos días. ?? https://t.co/FqRa8jJhGO — Karen Bejarano (@KARENBEJARANOTV) 2 de marzo de 2017

Esta mañana Kathy Salosny y Lucho Jara le manifestaron todo su cariño.

"Mi abuelita lo decía. Es de bien nacido ser agradecido (...) reconozco que los cariños, el no estar en el programa todos los días es complicado, pero estoy muy agradecido de Mega", dijo al final del programa González.