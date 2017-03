Manu González y su salida de "Mucho Gusto": "Dijeron que el panel debía ser más ordenado y pequeño"

El periodista español Manu González, quien junto a Karen Bejarano fue desvinculado del matinal "Mucho Gusto", explicó las razones que le entregaron para dejar el espacio de Mega.

En una entrevista a LUN , el ex opinólogo de "Alfombra Roja" reveló que la gran cantidad de panelistas del espacio liderado por Kathy Salosny y Luis Jara fue uno de los argumentos que le entregaron para la salida de ambos.

"Pablo Alvarado (productor ejecutivo) se dio el tiempo de explicarnos en extenso la situación. Que era un panel muy grande, que había que dilucidar muy bien qué derroteros tendría la línea editorial del programa, porque la competencia es grande y los tiempos son otros. Que necesitaban ajustar y acotar temas. Que el panel debía ser más ordenado y pequeño, con gente más idónea y capaz posible de expresarse sobre diferentes tópicos", dijo.

González afirmó que la explicación "es muy entendible", ya que en algún momento durante la cobertura de los incendios forestales -con la inclusión de expertos- llegaron a estar 16 personas en el estudio. "Era del terror la cantidad de gente sentada en el programa", dijo.

Este mediodía, cuando el equipo del programa decidió despedir al aire a sus ahora ex compañeros, Karen Bejarano decidió no asistir. Según la panelista Patricia Maldonado, ella "avisó en la mañana que debía solucionar y que no podía ir".

Sobre esto, González afirmó que le dio "lata" no poder compartir con ella sus últimos minutos en el espacio.

"Yo llegué justo sobre la hora y cuando voy entrando alguien del set me dice 'Karen no viene'. Ella tuvo la oportunidad de despedirse, de expresarse ante los televidentes y por la razón que sea no pudo estar y hay que respetarla. A mí me dio mucha lata. Le tengo estima a Karen. Estamos en la misma situación con el canal, seguimos con contrato. Hubiera sido lindo que nos abrazáramos en pantalla", sentenció el periodista.