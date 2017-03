Ex pololo de Mon Laferte por triunfo de la cantante en Viña: "Cuando le entregaron la gaviota, era como si me la entregaran a mí"

09:00 Roberto Olea, ex chico Rojo, se refirió al paso de su ex pareja por el festival que la coronó como el show más exitoso.

Roberto Olea, ex participante del programa Rojo y ex pareja de Mon Laferte, la gran triunfadora de Viña 2017, habló sobre su relación con la cantante y expresó que el éxito de la cantante lo vivió como si hubiese sido propio.

El melenudo artista, en entrevista con el programa Primer Plano, inició sus declaraciones valorando que se les dé visibilidad a los chilenos en horario prime.

Olea señaló que vivió el concierto de Mon "muy emocionado. Porque para mí es como que a un hermano le está yendo bien, a una hermana". Además, agregó que "cuando le dijeron lo de la gaviota, era casi como que me la estuviera regalando a mí, fue imposible que no me cayeran los lagrimones".

El músico sentenció que "estoy muy orgulloso de ella. Aparte que es la historia de todos. Hay gente a la que le está yendo muy bien en México".