Cote López se sacó los implantes

María José López se aburrió de los implantes y decidió someterse a una intervención para reducir el tamaño de su busto.

La esposa del futbolista Luis Jiménez contó en Instagram que se operó hace cinco meses, cuando dejó de amamantar a su último hijo Jesús, que tiene 10 meses.

"Me saqué los melones que tenía de pechugas. ¿Por qué? Simplemente porque me aburrieron. Cuando me las puse creía que la belleza estaba basada en la sensualidad y que, por lo tanto, esas cosas gigantes me harían 'sexy'. Hoy en día creo que no necesito de eso para sentirme segura de mi misma y 'sexy'", escribió en la red social.

La ex modelo televisiva ironizó finalmente que "ahora puedo decir que tengo un cuerpo 100% natural y una cara 100% artificial".