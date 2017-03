Emma Watson posó sin sostén y las feministas la atacaron: El feminismo es sobre la igualdad, no sé qué tienen que ver mis senos

La semana pasada la actriz de la "Bella y la Bestia", Emma Watson, apareció en la revista Vanity Fair en una fotografia donde no usaba sostén. Pese a ser embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, feministas la criticaron por la foto y la tildaron de "hipócrita" por aparecer en topless.

Pero fiel a su estilo, ella respondió.

"El feminismo va de dar opciones a las mujeres, no es un palo con el que golpear a otras mujeres, trata sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. No sé qué tienen que ver mis tetas con esto. Es muy confuso", consigna el Huffington Post.

Sobre la sesión de fotos afirmó: "La sesión en sí misma fue un poco desconcertante porque probamos de todo en ese rodaje. Fue increíblemente artístico, me involucré y me comprometí con Tim. Estaba muy emocionada por lo interesantes y hermosas que serían las fotografías. Pero sí, algunas personas han preguntado y les he dicho '¿hay algo controvertido en todo esto?".