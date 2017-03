Sergi Arola: “No hay un rol dominante entre los jurados”

“MasterChef 3” se estrenó este domingo 5 de marzo por las pantallas de Canal 13 y, entre sus principales novedades, se presentó al nuevo jurado: el reconocido chef español Sergi Arola (48), quien se suma a Chris Carpentier y Ennio Carota en esta temporada.

Se trata de un profesional que ha abierto más de 15 locales en el mundo, incluyendo uno en Santiago en el hotel Ritz-Carlton. Además, recibió dos estrellas en la reputada Guía Michelin por su restaurante Gastro, el máximo premio gastronómico internacional, mientras que en televisión condujo la versión española de “Pesadilla en la cocina”.

-La verdad es que conozco Chile desde hace bastantes años y es un país que siempre me ha gustado; me gusta su gente, me gusta su cultura, me gusta todo. Y bueno, hace unos años cuando empezaron con la primera edición me invitaron a participar y entonces no pude por una serie de temas profesionales. Sin embargo, ahora mismo las circunstancias sí me lo permitían, así que pensé que era una llamado del destino y acepté. Además que en el proyecto estaban Ennio y Chris, a los que conocía y me caían bien, estaban más amigos míos dentro del equipo y luego conocí a Sergio Nakasone en Barcelona, con el que la química fue instantánea.

-Yo creo que el secreto de nuestra relación con Ennio y con Cris es que, desde el primer momento, cada uno ha adoptado su rol. Es decir, cada uno tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer y no tan solo no nos pisamos, sino que por el contrario nos complementamos. Y yo creo que eso se nota claramente en el programa.

-Yo creo que todos somos muy exigentes cuando tenemos que ser exigentes, todos nos emocionamos cuando hemos de emocionarnos, todos nos divertimos cuando hemos de divertirnos y, en ese sentido, yo creo que es una división muy equilibrada. No hay un papel ni un rol dominante, sino que roles complementarios.

-No. La verdad no creo que haya que tenerme ningún miedo, porque intento no ser demasiado rudo. Ahora, igual te digo que no lo soy, y luego me ves y dices: ¡joder, qué tipo más pesado!

-Se viene entretenida, muy emocionante y han habidos algunos cambios en la dinámica que creo que son muy buenos, que lo que van a hacer es mantener la tensión del programa hasta el último minuto. De hecho, yo considero que en esta edición de “MasterChef Chile”, más que nunca, todo puede pasar. Pero todo puede pasar hasta el último segundo, por lo cual no puedes dar por perdido ni por ganado el programa hasta el final. Se viene muy intenso en ese aspecto.

-No, me vine solo. Mis hijas se quedaron en Madrid con su madre, pero como las echo tanto de menos, yo creo que pronto me las traigo aquí también para disfrutar de Chile. Es que a mí me encanta este país. Es un lugar increíble donde me siento como en casa.