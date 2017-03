Monserrat Alvarez sueña con ser alcaldesa de Providencia

La periodista de Canal 13 Monserrat Alvarez, confesó esta mañana en Bienvenidos que tiene un sueño postergado: ser alcaldesa.

"Primero me gustaría ser alcaldesa de mi comuna de siempre (Providencia), luego también hay algunas con muchas necesidades sociales", contó en el matinal.

Se trata de un proyecto que tiene en carpeta hace años e incluso sus amigas ya le tienen un eslogan: "La mujer que despierta a Chile".

No obstante, dijo que aún no se atrevería a postularse porque "la política está muy ruda y es sin llorar. Y yo soy buena para llorar". Además, sostuvo que le gustaría interiorizarse más respecto del trabajo municipal y que ser periodista y alcaldesa es incompatible, por lo que sería un cambio de vida radical.

La conversación salió a la luz de una entrevista en Nueva Mujer donde ahondó en que "en este minuto no me atrevo a presentarme. Me dio susto el tema de que a veces una buena intención y gestión no es suficiente. En este momento de mi vida es un proyecto postergado por cómo veo el mundo político. Me preocupa que para esta próxima elección no se ha logrado transmitir ni transformar la política, renovarla. ¿Cuánto se va a demorar Chile en renovar su sistema y clase política, siendo que la sociedad lo pide a gritos? Pensé que el proceso de traspasar lo que siente y piensa el chileno que vive una crisis de credibilidad iba a provocar un elemento provocador en estas elecciones, pero siento que no va a ser así. Será más de lo mismo".