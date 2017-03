Armando Manzanero: “No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma”

10:30 Al cantautor romántico no le preocupa que el reggaetón domine los rankings. “He visto llegar ritmos, los he visto irse; también he visto cantantes e irse de la misma forma”, dijo.

Al cantautor Armando Manzanero no le preocupan las modas, como el reggaetón, porque siempre habrá audiencia para sus temas románticos, como sus clásicos "Somos novios" y "Contigo aprendí".

"El rock and roll llegó a mediados de los 50 y se quedó para siempre, vamos a ver cuánto tiempo durará el reggaetón, que le gusta a la gente porque es muy festivo, aunque tiene una dificultad: cuando un señor quiera conquistar a una pareja no lo va a hacer con esa música, lo hará con una canción romática. No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma, por ejemplo", dijo en entrevista con El Mercurio

El compositor mexicano, que viene a Chile entre el 26 y 29 de abril, sostuvo que "he visto llegar ritmos, los he visto irse; también he visto cantantes e irse de la misma forma, y como tengo 82 años creo que ya me los jodí a todos porque todavía estoy vivo", dijo.