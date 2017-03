El mensaje de Javiera Suárez por el Día de la Mujer: "Para que si una se cae, todas corramos a levantarla"

La animadora Javiera Suárez entregó un emotivo y alabado mensaje en las redes sociales, esto a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En un video subido en su cuenta de Instagram, la ex integrante de "Así Somos", que ha mantenido una dura lucha por la maternidad en medio de su tratamiento contra el cáncer de piel, lanzó una serie de frases sobre el apoyo mutuo entre las mujeres.

“Ella era poderosa, no porque no temiera sino porque siguió adelante a pesar del miedo. Feliz día a todas las mujeres, para que cada una sea lo que realmente sueñe y para que el resto de nosotras la aplauda. Para que dejemos de mirarnos con envidia y de catalogarnos por nuestros actos. Para que dejemos de ser machistas entre nosotras mismas, para que nos respetemos a todas por igual, para que si a una de nosotras nos ascienden o nos mejora el físico, el resto se enorgullezca de nuestros logros y no piense que fue por favores o por cirugías. Para que si una se cae, todas las otras corramos a levantarla y si una de nosotras salta de felicidad, todas bailemos a su alrededor. Para que la lucha no sea por ser tratada igual que a un hombre, sino respetadas como ser humano. Para que un día, la guerra entre géneros sea solo entre la seda y el terciopelo”, señaló.

Las palabras de Suárez fueron alabadas por sus seguidores en la red social.