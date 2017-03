Ex de Mon Laferte denunció amenazas e insultos tras su aparición en "Primer Plano"

Roberto Olea, ex pareja de la exitosa cantante chilena Mon Laferte, aseguró que desde su aparición en el programa "Primer Plano" de Chilevisión ha recibido una serie de amenazas e insultos.

El cantante, que mantuvo una relación por cinco años con la ex concursante de "Rojo" y triunfadora de Viña 2017, afirmó al programa Intrusos de La Red que todo se desató luego de una frase dicha en el espacio farandulero.

“El problema viene a través de un GC que sale ahí, decía que yo había sentido que la Gaviota era mía. También había unos que decían que yo era el que había inspirado las canciones cuando aclaramos en el mismo programa, o sea, ninguna de las canciones me las ha hecho a mí”, expresó.

Olea insistió que su visita al espacio del canal privado era solamente para analizar el buen momento artístico de Mon, y no para hablar de la vida personal de ambos.

"Hicieron volar una noticia que yo no dije, yo no hice y me está trayendo unos problemas pero terribles, personales, de mi familia, no tiene nombre. Ahora, lo terrible es que esto ha sido como una bola de nieve y se han dicho una cantidad de mentiras que dan asco: han dicho que soy golpeador de mujeres, que la abandoné", afirmó.

Por su denuncia de amenazas, el cantante agregó que "han dicho que yo abandoné a la Monse cuando tenía cáncer, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, nosotros nunca terminamos en malos términos. En estos momentos me amenazaron, gente que me está amenazando. Yo no tengo problemas con la gente que me quiere amenazar. El problema es que yo salgo con mis instrumentos, si le pasa algo a mi familia o a mis cosas obvio que voy a tener problemas".

Olea dijo que tras su participación en "Primer Plano" no ha podido salir a trabajar a la calle ante el temor de las reacciones de la gente. "Me parece ridículo, te lo juro es súper complejo, estoy muy preocupado", denunció.

Tras esto, el artista dijo que está feliz con el éxito de su ex en el Festival, afirmando que todos los malos entendidos entre ellos se aclararon y que aún tienen varios amigos en común.