Cumpleaños de Farkas: sirvieron la entrada en platos de hielo y había una fuente llena de energética

Anoche fue la mega fiesta de Leonardo Farkas en Estados Unidos. El magnate celebraba sus 50 años, además de las 5 décadas de su esposa, Betina Friedman.

Al evento estaban invitadas varias figuras del espectáculo chileno, como Luis Jara, Francisca Harcía-Huidobro, Claudia Schamitd, Paulina Rojas, Ignacio Gutierrez, Julio César Rodríguez, Rubén Campos, entre otros.

Los 266 invitados viajaron en dos vuelos comerciales dispuestos por Farkas para que llegaran al resort Boca Ratón en el estado de Florida. Algunos partieron el jueves y otros el viernes por la noche.

El evento más esperado del año se realizó en el hotel Waldorf Astoria y este domingo, LUN reveló algunos datos sobre el extravagante cumpleaños, como por ejemplo que decidió llenar una fuente al centro del salón con bebida energética. Los invitados llegaron a las 20:00 y no podían salir del salón hasta las 08:00 del otro día.

La mesa principal donde se sentaron los festejados junto a sus hijas, estaba en un pequeño pedestal que giraba en 360° para ver a todos los invitados.

Las mujeres que estaban invitadas no podía usar vestidos cortos o con cola, sino que tenían que ser largo o bien hasta abajo de la rodilla. En medio de la fiesta se les pasó un calzado cómodo en caso que sus pies estuvieran cansados por los tacones: todo estaba ya programado por el mismo magnate, quien organizó y armó todo el evento.

Además, se había comentado que el menú consistía en una entrada de caviar, la que fue entregada en platos de hielo que fueron fabricados especialmente para este evento. También sirvieron carne de wagyu traída desde Japón. El evento fue animado por la periodista de CNN Mariela Encarnación y Julio Iglesias Jr.

Entre los artistas que se presentaron estuvieron Yerko Puchento. Además de Air Supply, los reyes del flamenco Gipsy Kings, Kool and The Gang, KC and the Sunshine Band, Earth, Wind and Fire y Martha Was. Los artistas se presentaron en escenarios individuales que estaban dispuestos en forma de media luna en el salón de eventos que tenía una capacidad para 300 personas.