Ex participante de MasterChef tras abandonar la cárcel: “Quiero volver a conocer a mi hijo”

La ex participante de Masterchef, Maylín González, se refirió en conversación con LUN, a su futuro luego de que el pasado jueves abandonó el Centro de Detención Preventiva de Vallenar, donde cumplió una condena de 10 años por robo por violencia, la que le fue rebajada.

“Ahora estoy feliz, ya no estoy preocupada. Tengo el cariño de mi familia y hay una sensación interna bien rica, de saber que soy una mujer libre y que no le debo nada a nadie” dijo Maylín González.

En la entrevista, la ex participante del espacio de Canal 13 dijo que tras salir de la cárcel, la esperaba su hermana quien la llevó a su casa. “Llegamos, subí a darle un beso a mi hijo Fernando (5), no lo podía creer tantas noches sin hacer eso. Luego mi hermana me invitó a comer algo con sus amigas para celebrar la libertad”.

“Mi hijo despertó feliz, me llenó de besos. Lo vestí, le preparé el desayuno y lo fui a dejar al colegio. El sábado lo regaloneé, fuimos a la cancha a jugar a la pelota. Le hice cosas ricas para comer. Sentí que ya me estaba aclimatando más“, dijo Maylín González.

Sobre su futuro, la mujer dijo que “quiero volver a conocer a mi hijo, ver cómo es en su día a día, escuchar qué piensa. También quiero sentirme más en libertad, poder sentirlo real”.

“No podía creer que no iba a dormir más en esa cama, que no iba a firmar, que tienes la libertad de hacer lo que quieras, de tener tus cosas. Uno se empieza a pasar rollos. Da miedo, no sabes de qué vivirás, qué harás, como recomenzar” dijo la ex participante del concurso televisivo, quien además dijo que retomará el puesto que le fue regalado por la municipalidad de Vallenar. “Vamos a ver cómo nos va. Si no, siento que tengo todas las posibilidades del mundo. Soy una persona libre”.