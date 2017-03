El irónico mensaje de Coté López a la esposa de Pinilla a través de Instagram

16:10 Gisella Gallardo subió un meme a su red social donde del hackeo de la cuenta de María José. La esposa del Mago Jiménez no tardó en reaccionar cuando recuperó el control de su Instagram.

El viernes pasado el escenario farandulero puso sus ojos en la rencilla de dos figuras: Coté López y Gisella Gallardo, la esposa de Mauricio Pinilla. Entre "dimes y diretes", ambas sacaron las "garras" por redes sociales dejando en evidencia que el pasado aún no está tan cerrado.

Mientras que Gallardo inició la disputa dudando del hackeo de la cuenta de Instagram de López, la madre de trillizos del Mago Jiménez no tardó en responderle con otra ironía.

El viernes la señora del Mago Jiménez anunciaba que su cuenta de Instagram había sido hackeada, pero al rato después Gallardo subió una imagen en su red social donde se burlaba y dudaba de la suplantación de identidad que Coté López acusaba.

Usando un meme escribió: "Cuando psicopateas a los demás y se te publica la foto sin querer, no te queda otra que hacer como que te hackearon la cuenta”.

Esto principalmente porque en la cuenta de Coté López se publicaron fotos antiguas de ella y mensajes que insultaban a Gallardo y además, se subieron fotos de la familia de Mauricio Pinilla.

Como respuesta, la madre de los trillizos del mago Jiménez retomó el control de su antigua cuenta y no dudó en escribirle un irónico mensaje:

“Quise subir esta foto, entonces para eso PRIMERO la tuve que ESCOGER, luego apretar SIGUIENTE luego me volvió a pedir que pusiera SIGUIENTE y luego ADEMÁS me pidió que apretara COMPARTIR … y aquí por fin la tienen . Eso no más”, publicó la chiquilla a través de su nueva cuenta de Instagram.

La disputa entre Gallardo y López viene de 2007, cuando Pinilla reconoció habermantenido una relación con Coté cuando ella ya estaba casada con Jiménez.