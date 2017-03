Don Francisco confirmó que la Teletón se hará entre la primera y segunda vuelta de las presidenciales

Mario Kreutzberger, líder de la Teletón, confirmó que el evento solidario no se suspenderá por las elecciones presidenciales, confirmando su realización entre la primera (19 de noviembre) y segunda vuelta (17 de diciembre) del proceso eleccionario.

Don Francisco expresó a T13 que las razones para realizar la cruzada, la que en años anteriores no se hacía en medio de las votaciones, son principalmente económicas.

"Lo que pasa es que la Teletón no tiene dinero, no puede darse el lujo de parar un año, (sino) tiene que cerrar los institutos", expresó el animador, afirmando que "no hay otra opción" para postergar el evento.

Kreutzberger también descartó una posible "Teletón de Invierno", ya que según él su puesta en marcha sería "muy difícil".

"Espero que la gente entienda la situación en que estamos, es fundamental, sin eso no pueden seguir los institutos", sentenció el conductor.