"Doctora Polo" reveló si los testimonios de "Caso Cerrado" son reales o no

La famosa "Doctora Polo" respondió si los casos que se muestran en su programa "Caso Cerrado" son realmente verdaderos o actuaciones, como siempre lo han estipulado algunos auditores.

En entrevista con El Clarín de Argentina, Ana María Polo reveló que "hay casos que son 100% reales", ,pero confesó que ciertos casos requieren de una parte de ficción. Sin embargo no en el contenido, sino en la actuación de algunos litigantes.

"Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”, aseguró.

La "Doctora Polo" sostuvo que los temas y casos son todos reales, "hay casos que están dramatizados por personas que no son actores sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento”.

En ese sentido, explicó al diario trasandino que esto se da porque en algunos casos alguna de las partes no quiere asistir, por ende no se les puede obligar. Es ahí cuando llaman entonces a alguien que lo reemplace: "Pero yo nunca sé cuál es cuál”, dijo.