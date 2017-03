Rigeo responsabilizó a Karen Bejarano por la filtración de las fotos

El cantante que participó del programa Mekano, Rigeo, quien compartió en el espacio con Karen Bejarano, arremetió contra ella en el programa Hola Chile de La Red, por la filtración de fotografías íntimas de la que la ex panelista de Mega fue víctima.

"El culpable es la persona que se las sacó y las tiene guardadas ahí" dijo Rigeo, quien además planteó que "la mejor forma (de evitar problemas) es no sacarse fotos. Si te querís proteger no te saquís fotos, no llorís sobre la leche derramada".

"Si yo me tomo un copete y mato a una persona, tengo que pagar. Grave. Si me saco una foto en pelotas y y me roban el celular y las filtran, el culpable no es el caliente que filtró las fotos, es la persona que se las sacó", sostuvo el ex Mekano.

El cantante además cuestionó la práctica de sacarse fotos sin ropa y dijo "si tenís una mujer de hace diez años ¿para qué vas a tener una foto de ella sin ropa? ¿Pa qué po?" y dijo que "tómense unos videos, véanse en ese rato y después no se los estén mandando. Nadie dice que no se las tomen, pero no se los manden".

"Lógicamente la culpa es de quien se deja fotografiar desnuda" dijo Rige, quien agregó que "el otro hueón, el que la filtró, mala clase, no tenía por qué hacerlo".