Anuncian serie de "The Big Bang Theory" sobre la infancia de Sheldon

Sheldon Cooper ha hablado en numerosas ocasiones de su complicada infancia en Texas en la serie "The Big Bang Theory" y ahora la cadena de televisión estadounidense CBS contará su historia en "Young Sheldon" (El joven Sheldon), una serie derivada de la principal, anunció el lunes la cadena.

En la nueva serie, el actor Jim Parsons, de 43 años, que encarna al Sheldon adulto, narrará su vida cuando tenía nueve años.

Hasta ahora los seguidores de "The Big Bang Theory" saben que el personaje fue a la universidad con 11 años, que se graduó tres años después con "summa cum laude" y luego obtuvo dos doctorados y es catedrático invitado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania.

Iain Armitage, de ocho años, será el encargado de dar vida al joven genio en "Young Sheldon". Armitage ya tuvo un importante papel en la serie "Big Little Lies".

Junto a Parnons también participará como productor Chuck Lorre, creador, escritor y productor de "The Big Bang Theory" y "Two and a Half Men". Los capítulos de la nueva serie durarán media hora.

En "The Big Bang Theory", Sheldon Cooper es un exitoso fí­sico teórico que saca de quicio a sus amigos y a su compañero de apartamento con sus manías y excentricidades.