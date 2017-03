A Amparito no le gustó el final de "El Camionero": "La Ema se moría y lo cambiaron"

17:49 La actriz Magdalena Urra, la gran revelación de la teleserie de TVN, entregó detalles de la grabación del capítulo y afirmó que no quedó contenta con la conclusión feliz.

La actriz Magdalena Urra, la gran revelación de la teleserie de TVN "El Camionero" , afirmó que no le gustó el final de la producción , donde Ema (María Elena Swett) se salva de la muerte tras una complicada cirugía por un cáncer.

La niña de 6 años que interpretó a "Amparito" estuvo invitada al matinal "Muy Buenos Días", donde junto a sus compañeros de elenco Matías Assler y Héctor Morales analizó el capítulo que le ganó en sintonía al imbatible Mega.

Urra, en medio de las preguntas de los panelistas, reveló detalles del verdadero final y manifestó su disgusto con lo que finalmente salió al aire.

"De hecho ese no era el final, el final era que la Ema se moría y después lo cambiaron. (Assler) me contó que porque era muy dramático. (Me pareció) malo, en el otro nos íbamos a ir de viaje nosotros dos con el Antonio (Marcelo Alonso)", contó.

La pequeña actriz también contó las dificultades que tuvo para la escena del funeral imaginario de Ema. "Tuve que pestañear harto para llorar, porque sabía que en el cajón no había nadie", contó.

Entre las risas de los panelistas y los otros actores, Urra contó que su experiencia en la teleserie fue buena, y que lo que más le costaba era simular que estaba durmiendo.