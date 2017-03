Mamá de Domi Lattimore y el mal ambiente en "Doble Tentación": "Ayuden a mi hija"

Extremadamente preocupada se encuentra Cecilia Navarrete, mamá de la modelo Dominique Lattimore, quien durante los últimos episodios del reality "Doble Tentación" ha sido blanco de múltiples comentarios hirientes, burlas y frases despectivas.

En declaraciones a LUN , la mujer solicitó ayuden a su hija. "No te puedo hablar, no estoy en condiciones (...) Por favor, te ruego que me entiendas, y te pido un favor, ayuden a mi hija", señaló al matutino.

Mauricio González, productor del la modelo, reconoció que la familia de Lattimore se ha acercado a ellos con la gente del reality para denunciar el mal ambiente en su interior, afirmando que se está evaluando interponer una denuncia por la Ley Zamudio. "Hoy estuve en conversaciones con abogados y creo que la situación lo amerita", dijo.

González, quien también es Community Manager de la modelo, afirmó que su representada "está con pastillas".

Lattimore se ha visto envuelta en diversos conflictos, especialmente con la venezolana Oriana Marzoli, quien incluso ha lanzado frases de tinte racista en contra de su "rival".

Hace algunos días se publicó que la modelo no habría aguantado más la violencia en su contra, por lo que decidió renunciar al espacio de Mega.