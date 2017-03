Marcela Vacarezza reveló el origen de su mala relación con Farkas

10:07 La animadora dijo que una vez comentó en televisión actitudes que no le gustaron del empresario que vio en actividades sociales y que eso generó la "mala onda" entre ambos.

En una actividad, la animadora de TV Marcela Vacarezza reveló el origen de su "mala onda" con el empresario Leonardo Farkas, luego de que en el matinal de Chilevisión la animadora del espacio, Carolina de Moras, revelara que el magnate habría invitado a Rafael Araneda, pero no a su esposa.

Vacarezza, quien ya había dado una escueta explicación diciendo que "le caigo mal", explicó el por qué de la mala relación, según consignó LUN.

La animadora aclaró que lo que molestó a Farkas fue que "conté en S.Q.P, situaciones que vi en reuniones sociales que no me gustaron. Fue en el ámbito privado, por eso no quiero repetir qué cosa dije porque ahí igual yo la estuve embarrando".

En Intrusos de La Red, Michel Roldán profundizó en las explicaciones de Vacarezza y dijo que "le desagradaba a Marcela que por ejemplo, cuando había una comida y alguien sacaba un espumante, Farkas decía cosas como 'yo tengo uno mucho mejor en mi casa'".

Vacarezza, en tanto, también dijo que nunca fue amiga del empresario y que algunas veces se encontraron en comidas debido a que tienen amigos en común.

Sobre los dichos del empresario de que invitaría a su marido, el animador Rafael Araneda, pero no a ella, Vacarezza dijo que "si veo a alguien en la TV hablando mal de mí también me enojaría".

La animadora dijo también que no ha cambiado su opinión del empresario, "aunque siempre he dicho que él, públicamente, es una persona súper generosa".