Martín Liberman por finales ganadas por Chile : "Fue perder con un equipo sin tradición, sin historia para nosotros"

Martín Liberman, periodista de la cadena Fox Sports, se sabe polémico y calentó el partido de Argentina vs. Chile del próximo jueves 23 de marzo en el Monumental de Núñez.

En entrevista con revista Sábado admitió "amar a Chile", pero que "yo los jodo siempre a los chilenos, porque no entiendo lo que están diciendo, no se entiende lo que escriben”.

Sobre las finales pérdidas por Argentina contra La Roja en 2015 y 2016 señaló que “la verdad fue perder con un equipo sin tradición, sin historia para nosotros. Pero también es una buena manera de reconocer cuál es nuestro lugar hoy”.

Además, defendió el periodismo que se realiza en su país afirmando que "es el mejor preparado del mundo, sin duda. Además, nuestro periodismo trasciende fronteras. No sé qué piensa ustedes que es periodismo. Para mí, periodismo es lo que hacemos nosotros: ir a fondo, no ser hincha de la selección, no ser hincha de los jugadores".

El "colorado", finalmente, disparó sus dardos contra Felipe Bianchi y Juan Cristóbal Guarello, diciendo que "¿quién es ese? No sé quién es. Cuando Juan Cristóbal -no-séquién-es vaya por todo América y la gente le pida autógrafos como a mí, que hable”.

Sobre el rostro de Mega repitió la fórmula “no sé quién es (…) Yo te digo conductores importantes”.