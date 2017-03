Ronny Dance y su vida en EE.UU: dejó de comer hasta por dos días y ahora supervisa a latinos de una empresa de aseo

13:20 El ex integrante de Mekano contó detalles de su traslado a EE.UU., donde actualmente reside y trabaja. Vive en un sótano por el que le cobran US$ 450 mensuales.

En conversación con LUN, el ex integrante de Mecano, Ronny Dance (Ronny Munizaga), se refirió a las condiciones en las que vive en EE.UU., donde se trasladó a vivir. "No estaba en nada en Chile, las opciones para un ex chico Mekano no eran muchas y no lo estaba pasando bien", dijo el ex integrante del espacio televisivo.

Ronny Dance contó que hace un mes se desempeña "como supervisor de un grupo de hispanos que limpian un supermercado para una empresa de aseo que es de un chileno residente".

"Son seis días a la semana, pero a veces paso de largo porque me pagan el día extra. Me pasan a buscar y trabajo desde las 4 hasta las 9" dijo Ronny Dance, quien además narró que vive en un basement, un sótano que me arrienda un chileno. Me sale 450 dólares ($ 298 mil).

Sobre su partida a EE.UU., Munizaga dijo que llegó en abril de 2016 a la casa de un amigo chileno a quien conoció cuando postuló a "Calle7". "Después estuve tres meses sin pega y eso fue duro porque soy celiaco y tengo intolerancia al gluten".

"No tenía plata y me limitaba mucho. Dejé de comer hasta por dos días: yo llegué con 90 kilos y ahora peso 75 kilos" dijo Ronny Dance.