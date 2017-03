Salfate y el enojo de Cathy Barriga: "Para mí sinceramente el Pera se desubicó"

16:37 El panelista de La Red, quien estaba en el evento donde el ex presentador de "Maldita Sea" presentó a la alcaldesa de Maipú como la "ex de Rony Dance", aclaró algunos detalles del conflicto.

El panelista de La Red Juan Andrés Salfate aclaró algunos detalles del conflicto que protagonizó la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en un evento del fin de semana pasado, cuando ex presentador de "Maldita Sea" Rodrigo "Pera" Cuadra la presentó como la "ex de Rony Dance"

El publicista se dio tiempo en el matinal "Hola Chile" para desmentir algunas informaciones, que señalaban hubo un quiebre entre él y Barriga por el episodio.

“Ella sigue hablando conmigo inmediatamente después que pasó esto. Me dice ‘pucha me da pena’, un montón de cosas más privadas entre nosotros dos. Y sigo hablando hasta ahora con ella. Ella no está enojada conmigo, porque ella entiende que yo no hice nada y me gustaría que cualquier persona que diga lo contrario por favor que aclare las cosas y diga realmente como sucedieron”, expresó.

Por la reacción de la edil con Cuadra, con quien había trabajado en "Maldita Sea" y "Mekano", Salfate dijo entenderla. "Ella además de ser una persona tremendamente rigurosa profesional. Ha demostrado que es una mujer que golpea la mesa, muy empoderada. También de algo que es bueno, no lo estoy diciendo como un aspecto negativo, ella es tremendamente emocional. Entonces uno no conoce dónde están los límites de otra persona. Yo no sé, lo que pa’ mí es una talla, para ti puede ser un tema de lucha de vida, y que para otro pueden ser cualquier frase como los que tiran cualquier frase", enfatizó.

Por la "talla" del integrante de la banda Dorso, el panelista dijo que "cuando es una persona que no ves hace 20 años, están en un rol completamente distinto. Para mí sinceramente el Pera se desubucó (...) él se metió sin mala intención, hay que aclararlo".