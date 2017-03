Perla Ilich denunció una agresión "racista y discriminadora" en un supermercado

La gitana Perla Ilich, actual rostro de Canal 13 y protagonista del docureality "Los Perlas", denunció un duro episodio de corte "racista y discriminador" vivido en la fila de un supermercado.

Ilich, que está embarazada, relató en su cuenta de Instagram que todo ocurrió en un local de Líder, mientras estaba en una fila esperando su turno en la caja preferencial.

Allí, "salió una persona ignorante, ordinaria, estúpida, racista, discriminadora, gritándome que era una gitana ordinaria, sucia, maldita; que los gitanos no deberían existir".

Tras esto, Perla relató que "le empecé a gritar que por qué me decía eso, que por qué era gitana no tenía derecho a comprar a estar en una fila para embarazadas. Me altere mucho, ella me levantó la mano pegándome en la cara. Hasta que pasó eso la gente reaccionó y me ayudó, me puse a llorar de impotencia de ver que hay tantas leyes contra la discriminación y aún hay gente tan desgraciada que sigue en su pensamiento cerrado".

La gitana reflexionó sobre el episodio que vivió. "Qué pena me da porque nosotros los gitanos no mezclamos a todos, porque ante los ojos de Dios somos todos iguales. Esto no le debería pasar ni a una gitana, ni a un homosexual, ni a un extranjero, ni a una embarazada", expresó.

Al finalizar su mensaje, la figura televisiva agradeció a las personas que la ayudaron ante este hecho.