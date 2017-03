Doble Tentación prepara cambios y "Domi" reitera críticas contra Oriana

De acuerdo con información de La Tercera, el reality Doble Tentación de Mega, prepara una serie de cambios, en medio de las críticas y denuncias por violencia que ha recibido el programa en el Consejo Nacional de Televisión.

Según la publicación, en los próximos días la pareja que conforman Fernanda Figueroa y "Joche" abandonará el espacio, al que a su vez ingresarán Tony Spina y Flavia Medina.

A dichas modificaciones se sumará la entrada de la modelo italiana Elisa de Panicis, quien es la ex de Spina, quien a su vez es ex pareja de Oriana Marzoli, una de las participantes más controvertidas del espacio y, quien lidera las denuncias de los televidentes.

Marzoli además, suma las críticas de sus propios compañeros de encierro. La modelo Dominique Lattimore, quien habría renunciado al espacio habló con el portal de Mega y repasó su rivalidad con Oriana.

"He vivido experiencias difíciles con personas acá... con personas conflictivas. Me parece que en la mayoría no he sido yo la que ha generado eso. Me considero una mujer con valores, con educacio´n y si me agreden de cierta forma, no tengo por qué responder de la misma forma", dijo la modelo, quien además le bajó el perfil a las informaciones respecto de un eventual malestar anímico producto del encierro: "uno está preparado cuando entras a un reality porque sabes que hay personas que te van a buscar para pelear"