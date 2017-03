Fabricio desclasificó la aparición de sus fotos hot: "Quisieron enterrarme y al final me hicieron un favor"

18:31 El ex integrante de Porto Seguro recordó el episodio que lo marcó en la farándula nacional, afirmando que en la publicación de sus imágenes hubo intervención de sus ex compañeros de grupo.

El bailarín brasileño Fabricio Vasconcellos recordó uno de los episodios que marcó su carrera en Chile, y que según el terminó favoreciéndolo en vez de perjudicarlo.

En una entrevista al programa Bienvenidos , el ex integrante de Porto Seguro habló de las fotos, las que venían de una revista gay, y donde aparecía completamente desnudo, y que publicaron en los medios en 2002, en plena fiebre del Axé en nuestro país.

Vasconcellos desclasificó algunos detalles del hecho, y dijo que "fue un momento en que me echaron de Porto Seguro, había una pelea interna y si bien Víctor Gutiérrez las publicó desde Brasil, fue una persona del grupo, con la representante de esa época, que trajo la revista y se la pasó a Gutiérrez".

El bailarín afirmó que hubo envidia al interior de la agrupación que bailaba en "Mekano", esto porque tanto él como su entonces polola, Vivi Rodrígues, eran los más destacados.

"Cuando nos sacaron a la Vivi y a mí (de Porto Seguro) eramos muy fuertes como pareja, entonces no solo me sacaron, quisieron enterrarme, pero Dios sabe lo que hace y al final me hicieron un favor", reveló.

Fabricio también tuvo tiempo para hablar del escándalo de infidelidad de Vivi con Thiago Cunha, su íntimo amigo.

“Me dolió más el tema de la amistad con Thiago (…) Yo ya no tenía una relación con la Vivi (…) Yo ya estaba en una relación, no fue un engaño de la Vivi. Fue un engaño sí de Thiago que vivía conmigo y éramos amigos y tuvieron un no sé qué”, expresó, reconciendo que la relación entre ambos se rompió profundamente.

"Eso no se hace, éramos muy jóvenes, no se hace. Aunque no lo tuviera, con la polola o la ex de un amigo no se toca y se acabó”, sentenció.