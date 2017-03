Doble Tentación: Ámbar culpó a Felipe de sus conflictos y dijo que se alejó porque "lo logré en muy poco tiempo"

09:56 La modelo ecuatoriana abordó su encierro en el reality de Mega y dijo que no separó a Lasso de la actriz peruana Angie Jibaja porque no quiso. "El ya tenía todos los pasos, la que no dio el último fui yo", sostuvo.

La modelo ecuatoriana Ambar Montenegro se refirió en entrevista con La Cuarta a su situación al interior del encierro del reality Doble Tentación, su intenso coqueteo con Felipe Lasso y su relación actual con Michael Murtagh.

A Lasso, lo responsabilizó de los encontrones que tuvo en el reality con la actriz peruana Angie Jibaja y dijo que "Felipe al inicio me gustaba, se portaba lindo y me hacía sentir bien".

"Cuando estaba con Angie era otro, me decía que yo le gustaba, que estaba confundido, que no sabía qué hacer, que no quería lastimarme, me tenía confundida", dijo Ámbar, quien además sostuvo que no rompió esa relación porque no quiso.

"Él ya tenía todos los pasos, la que no dio el último fui yo. No quería rimper una familia aunque ya estuviera rota. Mi intención no era esa, se me salió de las manos, porque lo logré en muy poco tiempo", dijo la ecuatoriana.

Ámbar además dijo que encontró que los celos de Angie Jibaja eran "divertidos". "Lo paaba bien con sus escándalos, es súper arrebatada. Es lo que le hacía falta a la casa".

"Para Angie siempre fui la puta, la zorra, la todo era complicado pelear con ella" dijo Montenegro, quien además sostuvo que todo lo que pasó en el encierro entre ella y Angie fue culpa de Felipe Lasso, "porque cayó en la tentación".

Sobre su relación con Michael, Ámbar dijo que "es diferente a todos los hombres con los que he estado. Siempre he estado con celosos bipolares, él es tierno, súper cariñoso, tiene una sonrisa bella, habla con su mirada y es súper humilde".