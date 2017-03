Michelle Carvalho contra Fabricio: "Ya está viejo y sin trabajo"

La modelo brasileña Michelle Carvalho tuvo una dura respuesta para los dichos de su compatriota, el bailarín Fabricio Vasconcellos, quien la acusó de maltratar a los camarógrafos del extinto reality "Pareja Perfecta" de Canal 13.

Ayer, durante una entrevista al matinal "Bienvenidos", ex el Porto Seguro recordó un enfrentamiento que tuvo con Carvalho al interior del espacio de telerrealidad. "Esa pelea que tuve con ella en el reality fue porque trataba a los camarógrafos como perros, también a los productores, era insoportable. Era un basureo a la gente impresionante", contó.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar. "Creo que Fabricio ya está viejo y sin trabajo. Si no fuera por Thiago que lo ‘pesca’ no tendría pega. ¿Por qué después de 5 años aparece hablando de mí?", señaló al portal Página 7

La ex de Joche Bibbó afirmó que Vasconcellos era violento con el resto de los participantes de aquel reality, lo que habría motivado su salida prematura junto a su esposa Mariela Román.