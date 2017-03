Charlie Sheen aseguró que conoce a otros famosos de Hollywood que son portadores de VIH

El actor estadounidense Charlie Sheen afirmó en una entrevista radial que conoce a otras estrellas de Hollywood como él que son portadores del VIH.

El protagonista de la serie "Two and a half Men", que en 2015 reveló que se había contagiado del virus, aseguró que conoce otros casos similares al suyo, pero no quiso puntualizar sus nombres.

"Hay y sé quiénes son. Pero llevaré el secreto a mi tumba", expresó el artista de 51 años al programa de Jackie O.

Sheen también dijo que se está tratando con un medicamento "milagroso", el que según él, no ha sido probado en otros humanos y que lo mantiene saludable y en buenas condiciones.

El hijo de Martin Sheen, que en que jactaba de haber tenido sexo con más de 5 mil mujeres, contó que descubrió que tenía el virus en 2011, y que desde entonces fue chantajeado y tuvo que pagar a personas que lo amenazaban con divulgar esa información.