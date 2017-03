Valentina Roth reveló que padece lupus: "Esta enfermedad no me la va a ganar"

17:02 La bailarina contó en Instagram que sufre del mal autoinmune que no tiene cura y que la alejó de su rutina deportiva.

La bailarina Valentina Roth reveló a través de su cuenta de Instagram que padece de lupus, una enfermedad autoinmune que no tiene cura y de la que se tiene que tratar de por vida.

En una publicación en la red social, la ex integrante del programa "Calle 7" contó que ha dejado su rutina de ejercicios debido a su problema de salud, pero afirmó que está luchando para retomar el gimnasio.

"Mi lugar favorito (gimnasio). Espero volverte pronto. 2 meses y 1 semana sin entrenar, mis piernitas son unos hilos y mi potito ya no queda nada. ¡Pero volveré con todo!. Esta enfermedad no me la va a ganar #lupuschile", escribió.

Otras famosas también han tenido que enfrentar este mal. Recordado es el caso de la fallecida actriz Sonia Viveros, quien luchó contra la enfermedad por casi dos décadas. A nivel internacional, la cantante Selena Gómez tuvo que retirarse de los escenarios por unos meses para tratar los ataques de pánico y depresión derivados del lupus.